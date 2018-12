Snežna nevihta ohromila jugovzhodni del ZDA

Dejal je še, da je doslej snežna nevihta zahtevala tri življenja, sneg pa se je po njegovih navedbah "sprevrgel v nočno moro in tragedijo".

V Severni Karolini, kjer je na nekaterih območjih zapadlo tudi do pol metra snega, so razglasili izredne razmere. Guverner te zvezne države Roy Cooper je v ponedeljek na tiskovni konferenci pojasnil, da je minuli konec tedna na nekaterih območjih zapadla letna količina snega.

V predmestju Charlotte je umrl moški, ko je na njegov avtomobil padlo drevo. Na zahodu države je med nevihto umrla tudi ženska, ki se je zdravila v bolnišnici. Blizu Winston-Salema pa je eno osebo na poti v zaklonišče izdalo srce. Reševalci in potapljači medtem blizu mesta Kinston iščejo voznika, čigar traktor so našli v reki Neuse.

Oblasti so sporočile, da je v zveznih državah Severna in Južna Karolina, Alabama, Tennessee in Georgia v nedeljo brez elektrike ostalo več kot 300.000 gospodinjstev.