Zasnežene proge je odprlo tudi smučišče Cerkno

Sneg ni v belo obarval samo božiča, ampak tudi naša smučišča. Sezono je začelo tudi smučišče Cerkno. Trenutno tam delujejo štiri proge, upajo pa, da bodo v prihodnjih dneh, če bodo vremenske razmere dopustile, odprli še ostale. Zasnežene proge pa so že slab mesec smučarjem na voljo tudi po ostalih slovenskih smučiščih. In čeprav so vozovnice po večini v povprečju za pet odstotkov dražje, so slovenski žičničarji po lanski zeleni zimi in večmilijonskih naložbah v infrastrukturo optimistični.