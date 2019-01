Snežni kaos v Avstriji: slišijo se detonacije, s katerimi sprožajo manjše plazove

Obilno sneženje v Avstriji in na jugu Nemčije ne pojenja. Obertauern je popolnoma odrezan od sveta, v le nekaj dneh je zapadlo več kot tri metre snega. Tudi napovedi so slabe. Z bližnjih gribov in gora se sliši pokanje in detonacije, s katerimi sprožajo manjše snežne plazove.

"Trenutno smo popolnoma odrezani od sveta. Do Obertauerna in iz njega, razen reševalnega vozila in gasilcev, ne more nihče," je za Dnevnik hrvaške Nove TV sinoči javila novinarka Ivana Brkić Tomljenović. Ceste so zaprte, je pa avstrijska policija včeraj na vsaki dve uri in pol v to turistično vasico omogočila prihod dostavnih vozil in odhod gostom. Po besedah Brkić Tomljenovićeve je bilo včeraj čez dan slišati več detonacij, s katerimi sprožajo manjše snežne plazove in na tak način poskušajo preprečiti, da bi večje količina snega zgrmele v dolino. Velika težava je tudi ledeno mrzel veter. Dvakrat je bila prekinjena oskrba z električno energijo, zaradi česar so smučarji za 20 minut obtičali na sedežnici.

V le par dneh je na območju avstrijskih Alp zapadlo tri metre snega, kar je več kot je povprečje celotnega januarja. Snežne padavine so terjale tudi smrtne žrtve. V Avstriji je po zadnjih podatkih umrlo devet ljudi, med njimi tudi 62-letni učitelj, ki je na avstrijskem Štajerskem padel v pet metrov globok nanos snega, ter 16-letni smučar, ki ga je v St. Antonu zasul plaz. V severnem delu Alp najvišja stopnja nevarnosti plazov V severnih Alpah zaradi snežnih plazov velja najvišja stopnja nevarnosti. Avstrijske oblasti domačine in turiste pozivajo, da striktno sledijo njihovim navodilom ter dodajajo, da so smrtne žrtve v večjem delu posledica njihovega neupoštevanja – večina umrlih je smučarjev, ki so smučali izven urjenih prog in ljudi, ki so se peljali po zaprtih cestah.

Avstrijske oblasti so razglasile izredno stanje. Številne šole so zaprte, težave so tudi na avstrijskih avtocestah.

"Razmere niso dobre. Nenehno sneži, zimske službe so na terenu, a snega je ogromno in nemogoče je sproti vse očistiti," je za dnevnik.hr dejal Karlo Križanović, ki je na počitnicah v Obertauernu. Zaradi snežnega kaosa so številni gostje tudi odpovedali počitnice, nekateri pa so se odločili dopust skrajšati in predčasno vrniti domov. Spet drugi pravijo, da pozorno spremljajo vremenske razmere in da se izogibajo smučanju v gozdu in po globokem snegu. O nevarnosti na smučarskih progah pripovedujejo tudi smučarji. "Zaradi slabe vidljivosti sem zapeljal z urejene proge, nato pa padel v zelo globok sneg. Ker si je bilo s smučarskimi palicami nemogoče pomagati, sem za to, da sem se izkopal iz snega, potreboval kar tri ure," je dejal eden od smučarjev. Na tisoče ljudi alpskih vaseh je popolnoma odrezanih od sveta.

Obilno sneženje povzroča težave v prometu tudi na jugu Nemčije, kjer je v snegu obtičal vlak.

FOTO: AP

Zaradi snega imajo težave tudi na Poljskem. V Tatrah je bila razglašena nevarnost plazov, na nekaterih območjih ob meji s Slovaško v prihodnjih dneh pričakujejo še do pol metra novega snega.

FOTO: AP