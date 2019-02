Snežni plaz v Crans Montani zahteval smrtno žrtev

Plaz se je sprožil v torek popoldne na smučišču Plaine-Morte na progi, ki leži na nekaj manj kot 3000 metrih nadmorske višine in je najvišja na območju Crans Montane. Zasulo je 400 metrov smučišča. Na območju je bilo takrat precej ljudi, saj so v Švici zdaj šolske počitnice.

Policija je sporočila, da bo reševalna akcija znova stekla, če se bo izkazalo za potrebno. V iskanju, ki je trajalo vso noč, je po poročanju švicarskih medijev sodelovalo do 250 reševalcev, nekateri s posebej izurjenimi psi, in štirje helikopterji.

Župan Crans Montane Nicolas Feraud je za lokalni časnik Le Nouvelliste v torek povedal, da hitijo z reševanjem zasutih. "Šokirani smo in upamo na dobre novice za te ljudi," je dejal. Plaz je sicer zasul 12 smučarjev, štirje so se poškodovali. Francoz je poškodbam podlegel v bolnišnici, ostali trije smučarji so lažje poškodovani.

Zakaj se je sprožil plaz, in to na smučišču, kar je zelo redko, še ni znano. Na območju je bila razglašena druga od petih stopenj nevarnosti pred snežnimi plazovi.