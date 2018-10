Snežni vihar uničil tabor, vzel osem življenj

Trupla osmih alpinistov – štirih iz Južne Koreje in štirih vodnikov iz Nepala, so reševalne ekipe opazile že zjutraj. Helikopterju je med reševalno akcijo sicer uspelo pristati tik nad taborom, vendar so dostop onemogočale vremenske razmere. Če bo vreme dovoljevalo, se bo reševalna ekipa tja znova odpravila v nedeljo.

Poleg omenjenih osmih alpinistov bi utegnil biti med žrtvami še en pogrešani, je dodal predstavnik policije Sailesh Thapa.

Med žrtvami je najverjetneje tudi vodja odprave, južnokorejski alpinist Kim Čang Ho, ki je leta 2013 postal Zemljan, ki mu je uspelo v najkrajšem času osvojiti 14 najvišjih vrhov brez dodatnega kisika.

Skupina alpinistov je taborila ob vznožju 7193 metrov visoke gore Gurja Himal in čakala, da bi jim vremenske razmere dovoljevale vzpon na goro. Ta sicer leži v masivu Anapurna, blizu znamenitega Daulagirija, sedme najvišje gore na svetu.