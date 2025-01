'Ostanite doma, in če res ni nujno, nikar na ceste'

Del ZDA je zajelo silovito snežno neurje, imenovano Blair. Ogroženih je več kot 60 milijonov Američanov v 30 zveznih državah, sedem od teh je razglasilo izredne razmere. Sneg in led hromita tudi del Združenega kraljestva, medtem ko ponekod na Otoku zaradi tajanja snega in dežja trepetajo pred poplavami. Deževno in vetrovno vreme ne prizanaša niti Nemčiji, Belgiji in Španiji.