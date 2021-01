So bili mimo seznama cepljeni tudi nekateri sorodniki zdravstvenih delavcev?

Da bo cepljenje državljanov proti covidu-19 eden največjih zalogajev, je bilo jasno že pred njegovim začetkom. Strategija cepljenja je predvidela, da bodo najprej cepljeni zdravstveni delavci in sodelavci. A kljub temu naj bi ponekod na vrsto prišli tudi tisti, ki v zdravstvu sploh ne delajo, so pa sorodniki zdravstvenih delavcev. Je res možno, da so cepivo že dobili tudi nekateri, ki niso bili na seznamu? Medtem je odjeknila še novica, da bo prišlo do zamud pri dobavi Pfizerjevega cepiva.

