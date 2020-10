So britansko državno zdravstvo in bolnišnice kos novemu valu pandemije?

Tudi v Veliki Britaniji so zdravstveni sistem in zdravstveni delavci spet pod vse večjim pritiskom zaradi novega vala pandemije. Ponekod bolnišnice že delajo na robu in nimajo dovolj osebja ali pa je le-ta preobremenjeno. Na Otoku zabeležili skoraj 26.700 novih okužb s koronavirusom in 191 smrti. Skupaj je to že več kot 44.000. Za covidom-19 je umrlo tudi več kot 600 zdravstvenih delavcev. A poznavalci so prepričani, da je dejansko število umrlih precej višje.