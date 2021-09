So covidno mobilno enoto v Kamniku namerno uničili zanikovalci virusa?

Zdravstveno osebje že četrti val rešuje naša življenja, s testiranjem skrbi, da se virus ne širi. A če je Slovenija pred letom in pol zdravstvenim delavcem, ki so v prvih bojnih linijah, ploskala na balkonih in domačih dvoriščih, so prav ti zdravstveni delavci zdaj vedno pogosteje tarča napadov. V Kamniku je zagorela covidna mobilna enota, kjer so opravljali testiranja na novi koronavirus. Da bi lahko šlo za nameren požig zanikovalcev virusa in nasprotnikov ukrepov, pa namigujejo letaki z zelo pomenljivo vsebino, na katere so naleteli gasilci.