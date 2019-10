V ZDA tečejo vse resnejše razprave, ali je predsednik Donald Trump zaradi preiskave o ukrajinski aferi in možnosti odpoklica pred zlomom. Javni izbruhi jeze so vse hujši, političnim naprotnikom grozi z zaporom, žvižgača, ki je opozoril na sporen klic z ukrajinskim predsednikom, je označil za vohuna, svoje privržence podžiga s svarili o državnem udaru in državljanski vojni.