So hrvaški osnovnošolci odslej bolj varni?

Po tragediji, ko je pred novim letom na eni od osnovnih šol v Zagrebu 19-letnik z nožem ubil sedemletnika ter ranil še tri otroke in učiteljico, so se oblasti odločile za uvedbo strožjih varnostnih pravil. Vse šole morajo imeti na vratih vgrajene posebne ključavnice, ki se odpirajo samo z notranje strani. Vsi obiskovalci morajo biti najavljeni ali povabljeni. Osnovne šole v Zagrebu in v Pulju pa so se odločile še za poklicnega varnostnika.