Grška policija se po likvidaciji dveh visokih članov črnogorskega klana Škaljari Stevana Stamatovića in Igorja Dedovića osredotoča na iskanje morilcev. Ker kamere v restavraciji niso delovale, policija upa, da bodo storilce izsledili s pomočjo posnetkov uličnih nadzornih kamer in izjav prič. Mediji na Balkanu pa med tem ugibajo, da so ju morilci našli tako, da so sledili njunima soprogama.