Svet
Nov primer krutosti nad živalmi: so kazni za mučenje živali preblage?
Družba, ki dopušča izživljanje nad živalmi, postaja tista, ki nima sočutja niti za trpljenje sočloveka. Tako je pretresel posnetek domnevno mladoletnika s Štajerske, ki je streljal na štorkljo, ki je v Sloveniji zavarovana vrsta ptic. Video je na družbenih omrežjih sprožil val ogorčenja, društva za zaščito živali zahtevajo takojšnje ukrepanje, primer pa že preiskujeta policija in veterinarska inšpekcija. Mučenje živali se sicer v Sloveniji kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta oziroma do treh let, če žival zaradi mučenja pogine ali če gre za zaščiteno vrsto.
