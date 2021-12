Kdo je oglaševal z madžarskim denarjem?

Šef Policije se je zagovarjal zaradi svojega nekdanjega dela, ko je bil direktor Nove24. Portal Necenzurirano je namreč razkril, da naj bi se od leta 2017 z Madžarske na račune, povezane s stranko SDS, prelilo kar 12 milijonov evrov. Velik akter pri prenosu denarja pa naj bi bil tudi medij Nova24TV, ki naj bi – kot poročajo – z Madžarske v povprečju prejel 110.000 evrov na mesec. Hojs je dejal, da gre za laži in da se sam nikoli ni ukvarjal s financiranjem stranke. "Primorani smo bili iskati tuje investitorje, saj je Marjan Šarec kot premier državnim podjetjem ukazal, naj ne oglašujejo na Novi24TV," in tako so našli denar pri Madžarih.