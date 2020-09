So morebitni vnosi virusa možni tudi s prihodom nelegalnih prebežnikov?

Policisti so v noči na ponedeljek pri mejnem prehodu Jelšane ujeli kar 113 ilegalnih prebežnikov. Na pomoč so jim priskočili tudi vojaki. Gre za največjo skupino migrantov, ki so jo letos prestregli na območju Ilirske Bistrice. In tudi zaradi tega notranji minister Hojs rešitev vidi v aktivaciji 37. a člena. Letos sicer beležimo 2-odstotni porast ilegalnih migracij v primerjavi z enakim obdobjem lani in skoraj 50-odstotni skok v primerjavi z letom 2018.