'Razkrivanja imen zaposlenih na Sovi lahko nekoga stanejo življenja'

Ni prvič, da bi bili zaposleni Sove razkriti. Fotografije s službene zabave so pred nekaj leti pricurljale v javnost. Nespametno z njihove strani, a dejstvo, da so zaposleni Sove razkriti potegne za seboj ogromno varnostnih vprašanj, pojasnjuje nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar.

V zadnjih dneh sta v javnost pricurljali imeni dveh zaposlenih na Sovi, nekdanje premierjeve znanke, s katere zaposlitvijo se zdaj ukvarja komisija za nadzor nad obveščevalnimi službami in i me snahe nekdanje predsednice Nove Slovenije, zdaj evropske poslanke Ljudmile Novak . Predsednik komisije Matej Tonin bo zdaj preverjal še zaposlitev snahe svoje nekdanje šefice. Se torej varnostno obveščevalna služba zlorablja za politične namene?

Izpostavljene tudi čistilke, tajnice, kuharice

Tu ne govorimo samo o tistih zaposlenih, ki pridobivajo, obdelujejo in analizirajo tajne podatke, ampak tudi o tistih, ki nimajo neposredno opravka s tajnimi podatki, kot so tajnice, čistilke, kuharice, ki so lahko za tuje varnostne službe lahke tarče. Te namreč iščejo, kje je obveščevalna služba najbolj ranljiva in tam poskušajo prodreti v njo. Tudi za te ljudi je bolje, da se ne ve, kje delajo in da o tem molčijo.

Kot pripoveduje nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar: ''Ko so ljudje odhajali iz Sove, je bilo moje vprašanje kot profesorja za kadrovsko področje, zakaj odhajajo, je bil odgovor, za to da bom lahko končno v širšem okolju bolj javno povedal, kaj delam in kje delam, ker do zdaj nisem smel. Zato je objavljanje imen zaposlenih na Sovi za politično nabiranje točk ali obračunavanje, ogrožanje nacionalne varnosti. In mislim da bi se vrhunski politiki morali zavedati tega, da javno izpostavljanje za potrebe nekega obračunavanja ni dobro in kot rečeno je škodljivo za nacionalno varnost. Lahko bi se zgodilo, da zaradi tega tudi kdo umre, in to potem ne bo brigalo nikogar. ''

Medtem so se v politiki pojavili pozivi k umiritvi strasti okoli parlamentarne komisije in Sove. Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je dejal da mora KNOVS svoje delo opraviti v tišini, Matjaž Han pa: ’’Smo prišli pa v zadnjem obdobju tako daleč, da je potrebno malo na nek način se ustavit, vsi – tako strokovnjaki na Sovi kot politika.'' V nasprotnem primeru bomo, če bo šlo tako naprej do konca leta izvedeli imena že vseh zaposlenih na Sovi.