So napadi na šolah vse pogostejši?

V Gradcu se je ponovila zgodovina. Morija je namreč štajersko prestolnico pretresla že 20. junija pred desetimi leti, ko je 26-letni Avstrijec z avtomobilom zapeljal v množico, nato pa še napadal z nožem. Takrat je napad vzel tri življenja. Zdi se, da je brezglavih in tragičnih pokolov ali streljanj v šolah vse več, med vzroki za napadalska nagnjenja pa so pogosto medvrstniško nasilje in psihične motnje. Samo letos je v Evropi pod streli ali vbodi v šolah umrlo že več deset ljudi.