So pogoste nevihte posledica globalnega segrevanja?

Močna nevihtna fronta, ki je prešla večji del Slovenije, je v nižinah prinašala močne sunke vetra. 120 kilometrov na uro so izmerili pri Tolminu, tudi drugje po nižinah pa so hitrosti vetra dosegale od 70 do 90 kilometrov na uro. Ko je nevihta dosegla Belo krajino, je v Dobličah pri Črnomlju zapihalo s hitrostjo 106 kilometrov na uro. Aleš Satler, naš hišni prognostik, nam je razložil zakaj smo kar naenkrat tako pogosto deležni tako močnih sunkov vetra ter kaj je razlog za takšne nevihtne sisteme nad našo državo, ki smo jim letos tako pogosto priča.