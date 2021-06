So primeri odvrženega blata v Pivoli, Šentjurju, Dramljah in Zalogu povezani?

Do osem let zapora grozi osumljenim, ki so pred dvema tednoma v Pivoli odvrgli skoraj 200 ton odpadnega blata. V dehidriranem blatu so težke kovine in celo salmonela. Nezakonitega odlaganja odpadkov v naravi, s katerim so povzročili ogromno škode, v Botaničnem vrtu je ta celo nepopravljiva, je osumljenih šest oseb. Kot razkrivajo mariborski kriminalisti, so štirje še vedno v sodnem pridržanju. Jih kriminalisti povezujejo tudi z odvrženim blatom v Šentjurju, Dramljah in še pred tem v Zalogu?

icon-expand