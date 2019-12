So slabe ceste in pomanjkljiv telefonski signal res del migrantske problematike?

Nelegalni prebežniki obmejnim občinam in prebivalcem po navedbah županov povzročajo nemalo preglavic, zdaj pa bodo težave poskušali reševati s pristojnimi ministrstvi. Župani so namreč prepričani, da v migrantsko problematiko, poleg nelegalnih odlagališč smeti, sodijo tudi slab telefonski signal, slabe ceste in pomanjkljiva gasilska oprema ter preobremenjeni zdravniki.

Na notranjem ministrstvu so se sešli predstavniki delovne skupine za proučitev vplivov nezakonitih migracij na življenje v obmejnih občinah. Obmejne občine so obremenjene z nezakonitimi prehodi meje in ilegalnimi migracijami nasploh. Policija in Slovenska vojska na teh območjih izvajata aktivnosti, s čimer vplivata na življenje v lokalnih skupnostih, je v izjavi za medije po srečanju dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Kot je pojasnil, je ministrstvo pripravilo podatke o najbolj obremenjenih občinah, župani pa bodo v nadaljevanju določili prioritete, ki jih je v teh občinah treba reševati.

Župani obmejnih občin so zadovoljni z dialogom v delovni skupini. FOTO: Miro Majcen

Poklukarje spomnil, da je že na zadnjem svetu ministrov EU v Bruslju opozoril na obremenjenost obmejnih občin in Evropsko komisijo pozval, naj to upošteva pri načrtovanju dodeljevanja evropskih sredstev iz sklada notranje varnosti. Kar nekaj notranjih ministrov je to pobudo podprlo in Poklukar verjame, da bodo lokalnim skupnostim lahko tudi s tega naslova zagotovili sredstva, denimo za infrastrukturo, ki jo poškoduje delovanje vojske in policije na teh območjih. Prav tako je vlada v četrtek določila, da bodo občinam tudi v prihodnjem letu povrnjeni stroški z odstranjevanjem odpadkov. Letos je država doslej za to namenila 31.000 evrov. Poklukar sicer ocenjuje, da bo število migrantov na zahodno balkanski poti, ki je letos poraslo za 71 odstotkov, raslo tudi v prihodnjem letu. Vsi štirje danes sodelujoči župani obmejnih občin so bili s sodelovanjem z ministrom zadovoljni. Župan Kostela Ivan Črnkovič je delovno skupino označil za zelo produktivno, minister pa po njegovih besedah razume oškodovanost občin in njihove želje. Župan Podlehnika Sebastian Toplak je dodal, da se obenem zavedajo, da je tudi nekaj sistemskih izzivov, ki jih ni mogoče rešiti čez noč. Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je med temi navedel pomanjkanje javne razsvetljave na ogroženih območjih. Prav tako problemi nastajajo na območjih, kjer ni mobilnega signala in ljudje ne morejo poklicati pomoči ali pa reševalne ekipe ne morejo komunicirati v primerih, ko posredujejo v primerih reševanja migrantov.

Letošnje leto bo po številu nezakonitih vstopov v državo rekordno. Samo do danes so policisti ujeli kar 15.619 migrantov, kar je v primerjavi z lanskim letom za 71 odstotkov več. Bistveno manj dela so policisti imeli, denimo, predlani in leta 2016, ko je vrhunec migrantske krize dosegel tudi Slovenijo.