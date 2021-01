So slovenske elektrarne potresno varne?

Kako potresno varne pa so naše elektrarne? Nuklearna elektrarna Krško se je, kot je znano, po potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila. Vendar pa strokovnjaki ob vsakem tresenju tal pomirjajo, da je bila grajena izjemno trdno in protipotresno varno. Potresnega sunka iz Petrinje pa ni začutila samo nuklearka, ampak tudi Termoelektrarna Šoštanj in Dravske hidroelektrarne. Kaj bi se lahko zgodilo, če bi bil potresni sunek močnejši?

icon-expand