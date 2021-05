Kacin: Prebolevniki so vedno prioriteta. Kako pa je v praksi?

Pa je res tako? 21-letna študentka Lara Zupanc je covid prebolela v začetku septembra, torej pred osmimi meseci in vabila na cepljenje do danes še ni prejela. "Prvič sem se prijavila na cepljenje preko eUprave, in sicer takoj, ko sem izvedela to informacijo, prvi ali drugi dan. Potem sem klicala še osebno zdravnico, če se lahko cepim, kdaj bom prišla na vrsto. Zdaj sem se ponovno prijavila na cepljenje preko zVema, a nisem niti enkrat dobila nobene povratne informacije, kdaj bi lahko pričakovala cepljenje. Prav tako nisem uvrščena na nobeno prednostno listo," pojasnjuje.

Če ste prebolevnik in je od okužbe minilo vsaj šest mesecev, ste po besedah nacionalnega koordinatorja za cepljenje Jelka Kacina uvrščeni na prioritetni seznam za cepljenje. "Prebolevniki so vedno prioriteta. Ne glede na to, koliko so stari. Za nas, za državo, za zdravstveni sistem je vendarle veliko bolj racionalno, da jih cepimo racionalno, ker bomo potem njihovo stisko rešili z enim odmerkom," je razložil Kacin.

Prebolevniki ne sodijo v prednostne skupine, prav tako je nikoli niso imeli

Ali prebolevniki sodijo med tiste, ki imajo pri cepljenju prednost, smo vprašali tudi vodjo skupine za cepljenje Bojano Beović.Ta je pojasnila:"Prioritete so narejene glede na to, kdo je zaradi bolezni bolj ogrožen. In 25-letnik, če nima nobene kronične bolezni zaradi prebolele bolezni ni nič bolj ogrožen, zakaj bi potem imel prednost?"

Da prebolevniki pravzaprav nikoli niso imeli nobene prednosti, razlagajo tudi v cepilnih centrih. "Če ni sodil v nobeno od teh kategorij, ki so bile zavedene, kot posebna prioriteta absolutno ne bi prišel v nobeno od teh prednostnih skupin," pojasnjuje Primož Velikonjapomočnik direktorice ZD Kočevje. "Nisem nikoli zasledil, da bi se prebolevniki cepili prednostno. Neodvisno so izenačeni z neprebolelimi, če so starejši so na vrsti prej, če so mlajši so na vrsti kasneje. Takrat ko je na vrsti njihova starostna skupina," še dodaja Saša Reboljiz ZD Kamnik.

In čeprav bi s prednostnim cepljenjem prebolevnikov res prihranili en odmerek, pa sogovorniki opozarjajo, da je najprej in čim hitreje treba zaščititi najranljivejše.