So v Domu Danice Vogrinec uspeli zajeziti širjenje koronavirusa?

V Domu Danice Vogrinec na Taboru se je doslej okužilo že 40 stanovalcev. 33 jih okužbo v blažji obliki preboleva v domu v rdeči coni, trije so v bolnišnici, štirje stanovalci, med katerimi so bili tudi paliativni bolniki, pa so umrli. V domu sicer jemanje brisov še naprej poteka. Pravijo, da se bo zelo verjetno kakšna okužba zaradi inkubacijske dobe še pojavila, a da verjamejo, da jim je virus za zdaj vendarle uspelo zajeziti.