So v zameno za podkupnino žigosali potne liste?

Policisti Nacionalnega preiskovalnega urada so na prste stopili petim svojim kolegom. Peterica obmejne policije naj bi namreč v zameno za podkupnino žigosala potne liste državljanom tretjih držav. Najverjetneje je šlo za delavce, ki so v Evropski uniji delali na črno, policisti, ki so del mednarodne kriminalne združbe, pa so jim z žigosanjem omogočili nezakonito bivanje znotraj Schengena.