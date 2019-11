Kolikokrat ste bili vi tisti junak, ki je trdil, da lahko vozi, čeprav je pil? Zadnja tri leta Zavod Vozim opozarja, da so pravi heroji tisti, ki furajo v pižamah. Ker pa moški v zadnjih petih letih povzročijo tri od štirih prometnih nesreč, so akcijo znova pognali z izzivalnim sloganom: Ženske so boljše voznice od moških. Ali to drži, sta preverila tudi voditelja Nuša Lesar in Gregor Trebušak.