Verjetno ste že slišali, da je v Slovenijo z zasebnim letalom prispela britanska igralka Naomi Watts, znana po filmih Krog, King Kong in Nemogoče. V Sloveniji naj bi v naslednjih 14 dneh snemala nov film. Ali je res na Krvavcu, je zanimalo Aleksandra Pozveka, ki je preverjal tudi, kakšne zahteve imajo zvezdniki svetovnega formata in kakšna družba so.