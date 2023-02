Sobarice, ki delajo za mizerno plačo, v strahu, ker jih prevzema zunanji izvajalec

V portoroškem hotelu Bernardin je v julijskem vikendu za nočitev z zajtrkom potrebno odšteti 325 evrov na osebo. Da gostje vstopijo v čisto sobo, pa je na drugi strani vredno 850 evrov bruto. Toliko namreč znaša plača sobarice, ki tam dela.

"V špici sezone, juliju, avgustu, smo neumorno delali in smo potem dobili nagrado septembra in oktobra po 35 evrov. To dobiš od treh gostov. Sramota!" je povedala sogovornica.

V sedmih urah mora vsaka pripraviti in očistiti tudi do 25 sob, a včasih je časa še manj, pripoveduje ena izmed sobaric. "Včasih so odhodi komaj po 11. uri. Od 11. do 15. ure so samo štiri ure, ti se ubiješ, da narediš vse," pojasnjuje sogovornica.

Po četrtkovi napovedi vodstva Sava Turizem, da bo zunanji izvajalec Aktiva čiščenje prevzel čistilke in sobarice, je danes sledil tudi sestanek s sindikati, svetom delavcev in zunanjim izvajalcem. Sindikat Save Turizem pred kamero kasneje ni želel.

"Danes je bilo jasno povedano, da je skupno posvetovanje interne narave, tako da vsebinsko tega ne morem komentirati," je povedala Irena Jaklič Valenti iz ZSSS. A prehoda k zunanjemu izvajalcu si ne želi niti ostalih 39 še zaposlenih sobaric, vključno z našo anonimno sogovornico.

"Po enem letu se lahko pravice delavcev, kot vemo iz preteklih znanih primerov, poslabšajo," pravi Jaklič Valentijeva.

"Tam imajo ženske po 40, 50 sob. Potem pa so normalno še bolniške, veliko je tudi psihičnih bolniških odsotnosti," dodaja sogovornica.