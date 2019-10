Socialisti dokončni zmagovalci nedeljskih volitev na Portugalskem

Portugalska socialistična stranka (PS), ki je bila na oblasti zadnja štiri leta, ob podpori dveh manjših, skrajno levih strank, Levega bloka in komunistov, bo imela v 230-članskem portugalskem parlamentu 106 poslancev, s čimer je absolutno večino zgrešila za deset poslancev. V dosedanjem sklicu parlamenta je stranka imela 86 poslancev.

Socialni demokrati (PSD) bodo imeli v novem parlamentu 77 poslancev, doslej so jih imeli 89. Vstop v parlament z enim poslancem je tokrat prvič uspel tudi skrajno desni stranki Chega (Dovolj).

Volilna udeležba je bila 54,5-odstotna, kar je najmanj po letu 1974.

Ključno vprašanje je, s kom bo 58-letni Costa po volitvah sestavil vladajočo koalicijo. V svojem zmagovalnem govoru je Costa dejal, da si želi "obnoviti izkušnjo" zavezništva s skrajno levimi strankami.

"Stabilnost je bistvena za portugalsko mednarodno kredibilnost in za tuje vlagatelje. PS si bo prizadevala za rešitev, ki bo zagotavljala stabilnost celotno zakonodajno obdobje," je še dejal Costa.

Tako Levi blok, ki je osvojil tako kot na prejšnjih volitvah 19 poslancev, kot komunisti, ki so tokrat dobili 12 poslanskih mandatov, kar je pet manj kot doslej, so že sporočili, da so pripravljeni znova podpreti socialiste.