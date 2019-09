Socialna stanovanja v Barceloni: 'pločevinke za sardine' ali nova priložnost?

Ladijski zabojniki so dvignili mnogo obrvi v mestu, ki je znano po svoji elegantni urbani arhitekturi. Občinski svet je sprva zavrnil načrt, kot razlog pa so navedli strah, da bi se najemniki, ki bi živeli v zabojnikih, počutili stigmatizirane. Na seznamu tistih, ki nujno potrebujejo namestitev, je več kot 1000 ljudi. Kljub začetnemu nasprotovanju se je projekt začel. Organizacija, ki stoji za njim, je Aprop, kar v katalonščini pomeni "blizu", sodelujejo pa s tremi arhitekturnimi biroji.

V Barceloni so začeli z inštalacijo novih domov le nekaj korakov stran od slovite ulice La Ramble v centru mesta. Gre za pomoč tistim, ki so jih deložirali iz prejšnjega doma ali pa jih je iz njihove soseske izgnala gentrifikacija. 12 novih stanovanj bo stalo na ozki ulici Carrer Nou de Sant Francesc, ki je v distriktu Ciutat Vella (staro mesto), poroča Guardian.

Nekatere ta vrsta namestitve še vedno skrbi. "Največji problem z zabojniki je izolacija, tako toplotna kot zvočna," je dejala Co Govers iz biroja Zest Architecture, ki se ukvarja z energetsko varčno gradnjo. "Ko so na Nizozemskem za študentske domove uporabili zabojnike, je bil največji problem, da je bilo notri mrzlo in glasno. Potrebna je res velika količina izolacije, kar je drago," dodaja Goversova. Nekatere oblike notranje izolacije še dodatno zmanjšujejo že tako majhen življenjski prostor.

David Juárez , arhitekt pri Straddle3, ki je eno od sodelujočih podjetij, pravi, da imajo ljudje svojo predstavo o tem projektu, a da stanovanja, ki bodo nastala, ne bodo prav nič spominjala na zabojnike. Zgrajena bodo po enakih standardih kot tradicionalne namestitve, z dobro termalno in zvočno izolacijo, pa tudi s talnim gretjem, je povedal. "Ti zabojniški domovi bodo pravzaprav nudili še boljšo namestitev kot tisti, ki so trenutno na nepremičninskem trgu v Barceloni," je dejal Jaime Palomera , aktivist, ki se zavzema za socialno stanovanjsko politiko. "Ideja, ki jo imajo nekateri ljudje, da bodo revni prisiljeni živeti v pločevinkah za sardine, je nesmiselna," je odločno zavrnil očitke.

Projekt Apropa je vreden 940.000 €. "Za nova stanovanja lahko tako poskrbimo v letu dni, medtem ko za gradnjo novih stanovanjskih zgradb porabimo tudi od šest do osem let," je dejal Tonet Fontz občine. Dela naj bi trajala do konca oktobra. Čeprav bi stanovanja res nastala hitro, na koncu koncev še vedno niso poceni, trdi Goversova. "Če bodo naredili 12 stanovanj, velikih v povprečju 45 kvadratnih metrov, za 940.000 € … S tem denarjem bi lahko zgradili nekaj popolnoma novega. Toliko denarja se sliši veliko za začasno namestitev," je dejala. Barcelona ima izredno nizko stopnjo javnih najemnih stanovanj, ki so na voljo – 1,5 %, medtem ko jih je v Berlinu na primer 28 %. Juárez pravi, da je glavna motivacija Apropa, da se uprejo trendu gentrifikacije, ki iz centra mesta preganja vse, ki niso zares premožni. Stanovanja, namenjena turistom, pa še dvigujejo najemnine in cene na nepremičninskem trgu. "Skoraj vse socialne namestitve so na obrobju mesta. Večinoma jih zgradijo velika podjetja, ki pa jih zanimajo samo večji projekti. Mi pa lahko na tak način izkoristimo manjše, prazne prostore, ki jih najdemo tudi v centru mesta. Če nam uspe najti prostor v Ciutat Velli, nam lahko uspe kjerkoli," je še razložil.

Projekt naj bi prvotno stal pet let, ampak možno je, da se bo to na koncu potegnilo v veliko več časa, saj bodo zabojniki ustrezali vsem standardom. Zaveda se kritik tovrstnih stanovanj iz drugih držav in priznava, da lahko gre za res slabo namestitev, če pri inštalaciji ne vložiš dovolj truda. O sprejemu projekta v skupnosti pa je dejal: "Tistih, ki mu nasprotujejo, je manj, ampak so glasnejši. Večina jih je projekt pozitivno sprejela, ampak čakajo na končno sodbo, dokler stanovanja ne bodo končana."