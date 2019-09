'Socialni dialog se je znašel na najnižji točki v zgodovini Slovenije'

Predstavniki delodajalcev so protestno odkorakali z Ekonomsko-socialnega sveta in ob tem dejali, da se je "socialni dialog znašel na najnižji točki v zgodovini Slovenije". Sindikati se tokrat za spremembo strinjajo z delodajalci. Glavni krivec, da je partnerjem v Ekonomsko-socialnem svetu prekipelo, pa je Levica, ki mimo vseh vlaga ključne zakone s področja dela in sociale.