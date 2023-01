"Spoznal sem, da gre za nevarno in brezkompromisno združbo, iz katere se hočem umakniti," so lahko med drugim slišali obtoženci slovenske celice Kavaškega klana, ko so poslušali posnetke pričanja njihovega nekdanjega sodelavca, zdaj pa skesanca in tajnega sodelavca policije Darka Nevzatovića. Slovenski celici klana tožilstvo očita, da je prekupčevala z velikimi količinami drog in jih prevažala po Evropi.

