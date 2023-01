Po dolgih 26 letih po štirikratnem umoru v Tekačevem in po več prekinitvah obravnav se je zjutraj v Celju nadaljevalo novo sojenje Kristijanu Kameniku. Pred sodnico so na zahtevo tožilstva že petič zaslišali sorodnike in znance zakoncev Poharc, ki sta leta 1997 umrla zaradi domnevnega premoženja, ki naj bi ga skrivala v sefu v domači hiši in tudi v zamrzovalni skrinji v skednju.