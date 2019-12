Uslužbenko na občini odpustili, ker je opozarjala na nepravilnosti?

Sabina Gutalj , ki je na murskosoboški občini kot pravnica delala 10 let, je prepričana, da sodi med tiste, ki ne ustrezajo novoizvoljenemu vodstvu. Pravi, da so jo odpustili le zato, ker je opozarjala na nepravilnosti, kar naj bi se začelo takoj po volitvah leta 2014.

"Takoj sem bila vpoklicana v pisarno direktorja in takrat mi je tudi dal vedeti, da sem si odžagala vejo, na kateri sedim, in da si že lahko iščem pravno pomoč," razlaga pravnica. Eden od razlogov za izredno odpoved naj bi bilo šikaniranje podrejene, ki pa ga je na sodišču zanikala.

Skupaj z vsemi pritožbami je trajalo pet let, da ima zdaj pred seboj vendarle pravnomočno sodbo, v kateri med drugim piše, da v nobenem od očitkov ni znakov očitanega kaznivega dejanja.

Župan občine Murska Sobota Aleksander Jevšek pa se s sodbo ne strinja. "Spoštujem sodbo sodišča, se pa z njo ne strinjam. Zaradi tega bomo skupaj z odvetnikom, ki nas zastopa, na višje sodišče podali vlogo za pričetek revizije tega postopka. Zdi se mi, da je z druge strani še preuranjeno odpiranje šampanjcev," se je odzval Jevšek.

A ker je sodba pravnomočna, ji mora občina zadaj plačati okoli 150.000 evrov, vse plače za nazaj in še osem dodatnih plač, ker so njeno delovno razmerje sodno razvezali in njenega delovnega mesta zdaj ni več. Župan pravi, da je šlo za običajno sistematizacijo delovnih mest, Gutaljeva pa, da je bila ukinitev delovnega mesta zgolj fiktivna.

"Po tej logiki se lahko vsakdo reši vsakega, tudi če ni nič kriv. Vse, kar mora narediti je, da v času trajanja sodnega spora hitro ukine delovno mesto ali pa ga preimenuje in je zadeva končana," je še dodala. In ker je vmes ostala brez osnove za preživljanje, brez službe in brez ugleda, pravi, da bo šla, če bo to treba, tudi na evropsko sodišče.