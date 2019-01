'Sodili me bodo po 208 sekundah'

V torek bo minilo deset let od znamenitega zasilnega pristanka letala Airbus A320 letalske družbe US Airways s 150 potniki in petimi člani posadke na reki Hudson v New Yorku.

Smrdi 'po goseh, ki se žgejo'

Kapitan letalaChesley Burnett Sullenberger III., bolj znan kot Sully, je bil pri svojih 57 letih prepričan, da bo to še en rutinski polet več v odlični letalski karieri, ki pa se je počasi iztekala.

Kot običajno si je pred poletom pripravil dva sendviča. Zaradi varčevalnih ukrepov namreč letalska družba ni več skrbela za prehrano osebja med letom in šel na delo. To je bil dan, ko je prvič srečal kopilota Jeffa Skilesa. Z mlajšim kolegom sta se ujela, še preden je letalo zapustilo letališče. Pa čeprav nista vedela, da se odpravljata na polet, ki ju bo za vedno povezal.

Letalo, namenjeno v Charlotte v ameriški Severni Karolini, je poletelo z newyorškega letališča LaGuardia. A že 90 sekund po vzletu so se začele težave, ko je trčilo v jato gosi. Bližnja srečanja letal in ptic sicer niso tako redka. Ameriški urad za letalstvo (FAA) je na primer samo od leta 1998 pa do 2004 zabeležil več kot 56.000 primerov, ko so letala imela težave zaradi ptic. Od leta 1975 pa naj bi te živali zakrivile pet velikih nesreč. A tokrat so se ptice zapletle v oba motorja, počilo je, zasmrdelo po "goseh, ki se žgejo", je kasneje v enem od številnih intervjujev dejal Sully, letalo pa je izgubilo moč.

Bili so v resnih težavah. A nekdanji pilot vojaškega letala F4 s 40-letnimi izkušnjami v letalstvu, ki je od leta 1980 delal tudi kot preiskovalec letalskih nesreč in študiral industrijsko psihologijo, je obdržal povsem mirne živce.

Čeprav še danes zatrjuje, da bi po letih urjenja podobno hladnokrvno ravnala večina njegovih kolegov, temu verjamejo le redki. In med njimi ni Patricka Hartena, ki je bil tistega dne v kontrolnem stolpu, ko mu je Sullenberger sporočil, da so ostali brez obeh motorjev. Kasneje je priznal, da mu zaradi izjemno mirnega tona, s katerim je govoril Sullenberger, ni bilo povsem jasno, kako velike so težave. "To, da letalo ostane brez motorjev, je ogromen problem. Ampak veste, neprijetne situacije v zraku niso redke in običajno lahko njihovo resnost ocenim na podlagi pilotovega glasu. Tokrat nisem mogel," je dejal Harten. Tudi on je bil kasneje deležen številnih pohval zaradi profesionalnega dela, medtem ko sta s Sullyjem mrzlično iskala rešitev.

Kapitan letala, ki se je naučil leteti že pri rosnih šestnajstih, je sprva upal, da bi se lahko vrnili na LaGuardio, a ni bil prepričan, da bo letalo dejansko doseglo pristajalno stezo. Če bi se zmotil in bi padlo na naseljeno območje, ne bi bili mrtvi le potniki, ampak tudi številni na tleh.

Nato je razmišljal o letališču Teterboro v New Jerseyju, za kar je Hartenu uspelo dobiti dovoljenje. A se je vmes izkazalo, da tudi to ne bo šlo.

"V reki Hudson bomo,"je znameniti stavek, ki ga je izrekel Sully. In Harten priznava, da mu je zledenela kri v žilah. Na posnetku pogovora s pilotom ga je mogoče slišati, ko na to Sullyjevo izjavo reče "prosim, ponovite": "Ampak to je bil refleks. Zelo dobro sem slišal, kaj je rekel."Za Hartena je bil to velik šok. "Ljudje ne preživijo takšnih pristankov,"poudarja Harten, ki so se mu pred očmi vrteli posnetki podobnega poskusa pristanka na vodi, ki se je končal z razbitim letalom in številnimi mrtvimi.

Šokiranega kontrolorja so takoj umaknili z delovnega mesta in trajalo bo več kot eno uro, preden bo izvedel, kaj se je zares zgodilo z letalom, in bo lahko spet zadihal.