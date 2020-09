Sodišče Abramovu dosodilo tri leta zaporne kazni, Adlešičevi leto manj

Eno od najbolj medijsko odmevnih sojenj je dobilo svoj epilog. 11 mesecev po začetku sojenja je senat okrožnega sodišča v Ljubljani izrekel sodbo v primeru odrezana roka. Izrek sodbe sta Abramov in Adlešičeva sprejela dokaj mirno, Abramov oče je zaradi slabega počutja predčasno zapustil sodno dvorano, Abramova mama pa je sodbo najtežje sprejela, vidno pretresena in v šoku je po naroku celo izgubila zavest. Težko je sprejela novico, da mora njen sin za tri leta v zapor, dve leti zapora pa so dosodili Juliji Adlešič.