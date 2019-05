Sodišče blokiralo strog zakon Mississippija o splavu

Sodnik Carlton Reeves je v odločitvi spomnil, da so že bili v podobnih okoliščinah. Lani je namreč Mississippi prepovedal splav po 15 tednih od spočetja, a je zakon padel na sodišču kot neustaven."Država se je odzvala s sprejetjem še bolj restriktivnega zakona," je izpostavil Reeves.

Mississippi je sprejel zakon, s katerim bi prepovedali splave, potem ko je pri zarodku mogoče zaznati srčni utrip. To se običajno zgodi pri šestih tednih nosečnosti.

'Zakonodaja krši pravice žensk'

Zakon, ki ga je podpisal guverner Mississippija Phil Bryant, dovoljuje izjeme zaradi zdravstvenih zapletov, ne pa v primerih incesta ali posilstva. Sodnik je presodil, da zakonodaja krši pravice žensk, še posebej upoštevajoč dejstvo, da večina žensk splav naredi šele po šestem tednu nosečnosti.

Bryant je zaradi odločitve razočaran. "Kot guverner sem se zavezal, da bom storil vse, kar je v moji moči za zaščito življenja. Vedno znova smo zakonodajna oblast in jaz bom storil prav to," je dejal v izjavi. Napovedal je, da bo začasno blokado skušal odpraviti.

V ZDA je več kot deset zveznih držav do zdaj sprejelo zakone, ki drastično omejujejo pravico do splava. Ta je bila uzakonjena v sodbi ameriškega vrhovnega sodišča leta 1973. Med njimi je Alabama, kjer so pred kratkim potrdili skoraj popolno prepoved splava, ki ne dovoljuje niti izjeme v primeru posilstva ali incesta. Predvideva pa tudi zaporno kazen za zdravnike, ki bi opravili splav.