Sodišče EU: Če ne zaprosite za dopust, še ne pomeni, da ga samodejno izgubite

Sodišče je obenem odločilo tudi, da delavcu pravica do denarnega nadomestila ugasne, če mu je delodajalec omogočil pravočasno izrabiti dopust.

Evropsko sodišče v Luksemburgu je razsodilo, da delavec ne more samodejno izgubiti pravice do plačanega letnega dopusta samo zato, ker zanj ni zaprosil.

Sodišče je glede izgube pravice do plačanega letnega dopusta odločalo v primerih dveh moških iz Nemčije. Prvi je opravljal pripravništvo pri Land Berlin in se je odločil, da plačanega letnega dopusta ne bo izrabil, ob zaključku pa zaprosil za denarno nadomestilo za neizrabljen dopust, kar pa mu je delodajalec zavrnil. Moški je to izpodbijal pred nemškimi upravnimi sodišči.

Drugi moški je bil zaposlen pri združenju Max-Planck-Gesellschaft, ki ga je dva meseca pred prenehanjem delovnega razmerja pozvalo, naj izrabi preostanek dopusta, ne da bi mu naložilo, kdaj naj ta dopust izrabi. Moški je izrabil le dva dneva dopusta, za neizrabljene dni pa zaprosil za plačilo denarnega nadomestila, kar je delodajalec zavrnil. Moški se je zato obrnil na nemška delovna sodišča.

Ta so se obrnila na Sodišče EU, naj poda razlago prava Unije v zvezi s tem. Sodišče EU je danes razsodilo, da pravo Unije nasprotuje temu, da delavec samodejno izgubi plačani letni dopust, do katerega je bil upravičen na podlagi prava Unije, s tem pa tudi pravico do denarnega nadomestila za neizrabljen dopust, le zato, ker za dopust ni zaprosil pred prenehanjem delovnega razmerja.

A obenem je odločilo, da ti pravici lahko ugasneta, če je delodajalec delavcu zlasti s tem, da ga je ustrezno poučil, omogočil pravočasno izrabiti dopust. To mora dokazati delodajalec, so sporočili s sodišča EU.

Dediči lahko zahtevajo denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust pokojnega delavca

Sodišče v Luksemburgu je danes tudi razsodilo v dveh primerih iz Nemčije, ko so dediči pokojnega delavca od nekdanjega delodajalca zahtevali denarno nadomestilo za dopust, ki ga ta delavec ni izrabil. Potrdilo je, da v skladu s pravom Unije pravica delavca do plačanega letnega dopusta z njegovo smrtjo ne ugasne in da lahko dediči zahtevajo denarno nadomestilo.

Če nacionalno pravo tako možnost izključuje in torej očitno ni v skladu s pravom Unije, se lahko dediči neposredno sklicujejo na pravo Unije, in sicer v razmerju do delodajalca tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, je še odločilo Sodišče EU.