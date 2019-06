Sodišče EU: Nemčija bi z uvedbo vinjetnega sistema kršila pravni red EU

Sodišče EU je presodilo, da bi Nemčija z uvedbo vinjetnega sistema kršila pravni red Evropske unije. Po zakonodajnem predlogu, ki je v celoti pripravljen, ne pa še uveljavljen, bi namreč nemški državljani celoten znesek vinjete dobili povrnjen v obliki olajšave pri davku na motorna vozila, kar po mnenju sodišča pomeni diskriminacijo na podlagi državljanstva.

Sodišče EU je o zadevi presojalo na podlagi tožbe Avstrije, ki jo je podprla tudi Nizozemska, proti Nemčiji. Kot so jeseni 2017 ob napovedi tožbe navedle avstrijske oblasti, takšno cestninjenje diskriminira tuje voznike, kar je Evropska komisija maja 2017 sicer že zavrnila.

Sodišče je zdaj presodilo drugače. Dajatev za uporabo infrastrukture skupaj z olajšavo pri davku na osebna motorna vozila, do katere so upravičeni lastniki vozil, registriranih v Nemčiji, po mnenju sodišča pomeni posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva ter kršitev načel prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev, so sporočili.