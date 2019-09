Sodišče EU: Monsanto lahko prodaja sojo v EU

Odločitev je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Evropska komisija je prodajo izdelkov, ki vsebujejo sojo, dovolila leta 2012. Nevladne organizacije so to potezo izpodbijale in trdile, da ni bilo izvedenih dovolj raziskav o možnih tveganjih, ki jih gensko spremenjena soja predstavlja za zdravje ljudi.