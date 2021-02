Sodišče sledilo obtožbi: štirje zdravniki obtoženi sprejemanja podkupnine

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so zaradi prejemanja daril na zaporno in denarno kazen obsodili štiri zdravnike in komercialista medicinskega dobavitelja Emporio Medicala. Tako se je na prvi stopnji, prvi od treh delov sodnega procesa, v aferi Emporio Medical na ljubljanskem okrožnem sodišču sklenil z obsodilno sodbo. Trem zdravnikom je sodišče odvzelo tudi prejete nedovoljene nagrade, skupno gre za 146.000 evrov. Predsednica senata pa ni sledila predlogu tožilstva, da se zdravnikom izreče začasno prepoved opravljanja poklica.

