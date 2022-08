Objavljanje fotografij otrok na spletu: da ali ne?

Rojstvo, prvi koraki, prvi šolski dan so zagotovo prav posebni trenutki za vse otroke in starše, in ravno te trenutke straši radi delijo s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Ena izmed njh je tudi 32 letna Laura Mercina Rak , arhitektka in mama treh otrok, ki pravi "To je neke osebne narava, sem zelo odprt človek. Že pred tem sem slike od sina objavila kdaj na facebooku, na instagramu ampak na svojem osebnem, ker sem rada delila svoj ponos ali pa mi je bila všeč slika."

Ljubljansko sodišče obravnava primer, kjer oče nasprotuje temu, da bi mati objavljala hčerine fotografije in videoposnetke, saj tega brez njegovega soglasja ne sme početi. "Ta sodna intervencija je malo bolj redka, je pa, kadar en starš zelo oporeka temu, ker par je dolžan zavarovati družinsko življenje, lahko izda sodišče na predlog stranke začasno odredbo, da nasprotni stranki, v tem primeru materi, prepove to in v kolikor to krši, govorimo o denarni kazni, kar sodišče samo odloči od 500 do 5 ali 10 tisoč evrov," pojasnjuje odvetnik Franc Ježek.

Z objavo otrokovih fotografij ali videoposnetkov se morata oba starša strinjati, v nasprotnem primeru pa fotografij otrok ne bi smeli objaviti. Mnenja pa so seveda različna."Svojih? Ja, zakaj pa ne?" pravi eden od mimoidočih. "Jaz bolj izhajam iz načela svobode odločanja, tudi se gre za to, kakšne vsebine se objavljajo, pa naj bo to izbira staršev," pravi druga. "Sporazumevanje preko družbenih omrežjih ima več pasti kot prednosti," pa meni tretja.

In ravno na te pasti strokovnjaki vseskozi opozarjajo. "So bili primeri, ko so bile neke slike po teh družbenih omrežjih, ki so bile še sprejemljive, pa so zatavale na tudi kakšne spletne stvari, kjer starši, če bi pomislili, ne bi želeli, da se znajdejo v kakšnih zbirkah kakšnih pedofilskih mrež," dodaja Ježek.

Ker na žalost velikokrat prihaja do takšnih zlorab na spletu, tudi policija opozarja in starše svari, da če že objavljajo fotografije otrok, naj bodo fotografije primerne, nikakor ne, ko je otrok v kopalkah, spodnjem perilu ali celo brez oblačil.