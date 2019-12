Sodišče odločilo v prid Davorju Dragičeviću: kazni zaradi razžalitve ne bo plačal

Sodišče je v obrazložitvi navedlo, da je sicer nesporno dejstvo, da je Davor Dragičević Rađena po smrti svojega sina javno večkrat označil za sostorilca umora, a da je treba upoštevati tudi okoliščine, v katerih so bile te besede izrečene, in dejstvo, da je Rađenovo ime dejansko bilo omenjeno v uradnih policijskih dokumentih, poročaKlix.ba.

Po oceni sodišča Dragičevićeve besede predstavljajo njegovo mnenje, ki ga je oblikoval na osnovi razpoložljivih podatkov tekom preiskave sinove smrti, in v luči njegovega nezadovoljstva z delom pristojnih inštitucij. Poleg tega je treba upoštevati, da se takšni izrazi nanašajo na zadevo v javnem interesu in ne na zasebno življenje Rađena in da je besede izrekel oče umorjenega mladeniča, ki ga je to kaznivo dejanje neposredno prizadelo – v času, ko so v javnosti krožile nasprotujoče si informacije o primeru, ki še danes ni rešen, so navedli.

Sodnica Ana Popadić je pojasnila, da je treba upoštevati, da je bilo tožilčevo ime v danem času povezano s primerom, saj so rop njegove hiše pripisali pokojnemu Davidu, da je bil omenjen tudi v uradnih policijskih poročilih, in da je Branislav Borenovič, ki ga tožilec v postopku niti ne izpodbija, na sodišču pričal, da je po naročilu policistov zbral posnetke nadzornih kamer, ki bi lahko služili kot dokaz v preiskavi umora, da je bil na policiji in tožilstvu večkrat zaslišan in je dvakrat prestal poligrafsko testiranje v zvezi s preiskavo Davidovega umora.

"Glede na vse to je obtoženi sklenil, da je tožnik vpleten v umor njegovega sina. Ker gre za očeta žrtve, je razumljivo, da v tistem času in glede na vse okoliščine ni bil sposoben povsem objektivno izraziti svojega mišljenja, upoštevati pa moramo tudi njegovo psihično stanje v času, ko je besede izrekel, na kar je vplivala bolečina ob izgubi otroka in dejstvo, da po dolgem času ta primer še vedno ni rešen. Zaradi vsega tega je bil prepričan, da so vse osebe, ki se jih omenja v postopkih, in med katerimi je tudi tožnik, odgovorne za njegovo smrt," še piše v obrazložitvi.

Strpnost do stališč posameznikov je pomemben sestavni del demokratičnega političnega sistema, je še opozorilo sodišče.

Spomnimo

Rađen je policiji prijavil, da je v noči, ko je David umrl, nekdo oropal njegovo hišo na naslovu Velibora Janjetovića v Banjaluki, pristojni pa so za to dejanje javno okrivili pokojnega mladeniča. Pozneje se je izkazalo, da je pri ravnanju pooblaščenih uradnikov v preiskavi prišlo do določenih nepravilnosti in da za navedene trditve ni trdnih dokazov. Ob tem so številni državljani izrazili dvom v ravnanje pristojnih organov v tem postopku, kar je sprožilo obsežne polemike v javnosti, tako, da so o okoliščinah primera razpravljali tudi na sejah Narodne skupščine Republike Srbske, državljani pa so se vsak dan, dokler jim oblast tega ni prepovedala, zbirali na protestih na trgu Krajine in pozivali k odkritju resnice.

Rađen ima zdaj 15 dni časa za pritožbo, plačati pa bo moral tudi sodne stroške v višini 924 konvertibilnih mark (460 evrov).