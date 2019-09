Sodišče oprostilo zdravnika, ki je evtanaziral pacientko z demenco

Primer je požel pozornost medijev zaradi podrobnosti poteka evtanazije, saj so pacientki v kavo dali pomirjevalo, a so jo morali svojci vseeno držati, ko ji je sedaj že upokojeni zdravnik vbrizgal smrtonosno sredstvo.

Na sodišču v Haagu je danes izbruhnil aplavz, ko je sodnica sporočila razsodbo, da je zdravnik ravnal v skladu z željo ženske, ki jo je izrekla pred štirimi leti, da bi raje umrla, kot da jo preselijo v dom.

"Glede na hud stadij demence pacientke zdravniku ni bilo treba ponovno preveriti njene želje za evtanazijo," je dejala sodnica Mariette Renckens.

Sodba predstavlja pomemben preizkus za zakonodajo na Nizozemskem, kjer so legalizirali evtanazijo leta 2002, kmalu zatem pa je podobno storila tudi Belgija. Po nizozemski zakonodaji lahko evtanazijo opravijo le, če pacient huje trpi in tega trpljenja ni mogoče drugače končati, ob enem pa mora biti resno in iskreno prepričan v to, da bi rad umrl.