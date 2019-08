V razsodbi švicarskega upravnega sodišča, ki je preprečilo deportacijo sirskega begunca na Hrvaško, so zapisali, da so pribežnika pretepali, mučili, poniževali in nanj celo urinirali. Po neštetih prezrtih poročilih mednarodnih organizacij o nasilju hrvaških policistov je to prvi primer sodne potrditve nezakonitega ravnanja Hrvaške z begunci in migranti.