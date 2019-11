Sodišče predsednika države zaradi umorov obsodilo na 20 let zapora

Sodišče v Paramariboju je presodilo, da Desi Bouterse poveljeval operaciji, v kateri so vojaki leta 1982 ugrabili 16 kritikov oblasti, med njimi odvetnike, novinarje in unverzitetne profesorje. 15 so jih nato v zaporu usmrtili. Preživel je le eden, in sicer vodja enega od sindikatov, ki je nato pričal v procesu proti Bouterseju. Ta ima sicer še možnost pritožbe na odločitev sodišča.

Podpredsednik Buterseove Nacionalne demokratske stranke Ramon Abrams je povedal, da je predsednik odpovedal obisk na Kubi in se bo v domovino vrnil v soboto ali nedeljo.