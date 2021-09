Sodišče v New Yorku Roberta Kellyja spoznalo za krivega

Svetovno znan zvezdnik Robert Kelly je bil spoznan za krivega spolnih zlorab, izkoriščanja mladoletnih oseb in podkupovanja uradnih oseb. Danes 54-letni superzvezdnik R&B glasbe – največ slave je požel s pesmijo I Believe I Can Fly – je bil vodja kriminalne družbe, mreže ljudi, ki so novačili mladoletna dekleta za spolne odnose. Kazen bodo Kellyju izrekli 4. maja prihodnje leto, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Njegove žrtve, ki so ves čas prejemale grožnje, pa so vesele, ker jim je sodišče verjelo, in hvaležne, da je to poglavje končno za njimi.