Sodišče pri umoru Božića ugotavljalo veljavnost pridobljenih GPS podatkov

Pred sodnika so stopili domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana, ki naj bi bili povezani s še enim umorom. Danijel Božić naj bi bil prav tako član te kriminalne združbe in naj bi ji prav tako kradel drogo. Nato so ga v Ankaranu ugrabili, ga umorili, njegovo truplo pa odvrgli v gozdu blizu Kranja. V torek je na okrožnem sodišču beseda tekla o tem, ali so bili GPS podatki vozil, s katerimi so izvajali takšne dejavnosti, pridobljeni zakonito.