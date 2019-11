Mama in očim, ki sta dve leti staro jeseniško deklico zanemarjala in do smrti mučila, ostajata za zapahi. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo njuno zahtevo za varstvo zakonitosti, s čimer je kazenski postopek zoper njiju končan. Mama Sanda Alibabić prestaja 23-letno, očim Mirzan Jakupi pa 21-letno zaporno kazen.