Sodni zapisnikar kriminalni združbi pošiljal tajne dokumente

Znanih je več podrobnosti v povezavi s sodnim zapisnikarjem celjskega sodišča, ki je kriminalni združbi izdajal zaupne podatke sodnih preiskav. To je očitno počel za protiuslugo. Z izdajanjem tajnih dokumentov je ogrozil vsaj tri različne obsežne kriminalistične preiskave. Kljub temu so kriminalisti vsaj pri eni od njih, povezani s preprodajo prepovedanih drog in prevozom ilegalnih migrantov, opravili več hišnih preiskav. 12 osebam so odvzeli prostost. Med njimi je tudi uslužbenec celjskega sodišča, zaradi katerega so v vodo padle še nekatere druge obsežnejše kriminalistične preiskave.

icon-expand