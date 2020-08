Odrezana roka: zaslišali izvedenca travmatologa

Prašičja noga in človeška roka zaradi razporeditve mehkih tkiv in debeline kosti nista primerljivi, je povedal izvedenec. Zato je odvetnik Sebastiena Abramova Mitja Pavčič sodišču predlagal, da se izvede še en dokaz: "Julijine poškodbe bi lahko dokazali z žaganjem človeškega kadavra, ki ima seveda takšno konstitucijo kot Julijina roka."

Izvedenec travmatologije je danes na sodišču povedal, da do takšnega čistega reza, gladke in ravne rane, ne bi prišlo, če bi na Julijo skočil pes, kot to opisuje ona, saj da bi bila v tem primeru rana gotovo bolj scefrana. "To bi veljalo pod predpostavko recimo, da bi se žaga počasi spuščala dol in da bi bila roka počasi položena pod žago. Julija pa pravi, da se je to zgodilo hipoma, da je ona praktično padla z roko pod žago, z drugo roko pa nad žago," pa se ne strinja Pavčič.

Okrajni državni tožilec Sedin Kičin pravi, da izvedensko mnenje, ki je bilo podano na sodišču, podpira tudi zaključke tožilstva v zvezi s podanim očitkom. Vztraja, da ni šlo za nesrečo, je pa nekoliko modificiral obtožnico. Četverici po novem očita za 50 tisoč evrov nižji znesek, ki naj bi ga z goljufijo pridobili od petih zavarovalnic. "Sedaj znaša približno milijon 166 tisoč evrov," pravi Kičin.

Če ne bo presenečenj, lahko na naslednji obravnavi, ki bo prvega septembra, pričakujemo zaključne govore. Je pa danes, tako kot na skoraj vsaki obravnavi, z novostjo presenetil Abramov. Sodišče je namreč prosil za dovoljenje, da bi v času, ko je v priporu, lahko nadaljeval s študijem. Kakšen študij zanima gimnazijskega maturanta, pa nismo uspeli izvedeti, saj o tem nič ne ve niti njegov zagovornik.